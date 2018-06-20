В социальных сетях массово распространяется информация об изнасиловании несовершеннолетней девочке. Преступление против нее было совершено в Лерикском районе Азербайджана.

Согласно информации издания Yenicag.az, ученица 7-го класса почувствовала на уроке недомогание и ее стало тошнить. Обеспокоенные родители отвели дочь к врачу, и выяснилась страшная правда: 13-летняя девочка находится на четвертом месяце беременности.

Дочь призналась родителям в том, что была изнасилована несколько раз. По словам девочки, ее насильник использовал видеокадры, снятые во время первого изнасилования.

Кроме того, стало известно, что дядя насильника является должностным лицом, и дело в данный момент пытаются замять. После того, как поднялся шум, парень (которому, кстати, 25 лет), похитил девушку, демонстрируя желание на ней жениться — с целью уйти от уголовной ответственности.

Пользователи социальных сетей готовят обращение к министру внутренних дел с просьбой не дать замять вопрос.

Согласно последней информации, семья девочки, не выдержав позора, уехала из Лерика. А односельчане намерены линчевать педофила.

Minval.az