В Государственный комитет по градостроительству и архитектуре поступило обращение по поводу начала незаконного строительства 16-этажного здания во дворе здания в 4-м микрорайоне Баку.

Как сообщили АПА в комитете, специалисты структуры выяснили, что ООО Komfort Plaza начало подготовку к строительству 16-этажки во дворе 5-этажного здания на улице Гусейна Сеидзаде. В ходе проверки было установлено, что хотя Исполнительная власть Баку и выделила участок в 0,08 гектара для проектирования жилого здания по данному адресу, процедура разрешения строительства не завершена, и разрешения на строительство у Komfort Plaza нет.

В связи с этим и выявленными другими нарушениями в Исполнительную власть Баку было направлено обязательное для исполнения указание об отзыве разрешения на строительство. С целью прекращения работ были направлены данные в Государственное агентство по контролю за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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