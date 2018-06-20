Министерство обороны Азербайджана распространило видео об освобождении из-под армянской оккупации села Гуннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.
Minval.az представляет это видео:
Министерство обороны Азербайджана распространило видео об освобождении из-под армянской оккупации села Гуннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.
Minval.az представляет это видео:
Дата: 2018/06/20 10:59
Раздел: Азербайджан, Армия, Важно
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