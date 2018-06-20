Агдашские полицейские продолжают меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщил АПА капитан полиции Рашид Мусаев, в результате операции, проведенной на основе поступившей информации был задержан житель Агдаша Мамедов Тофиг Мамед оглу 1962 г.р. В принадлежавшей ему теплице были обнаружены и конфискованы 13 кустов конопли общим весом 12 кг, выращенные методом культивации.

Кроме того, в огороде брата задержанного, жителя села Малай Мамедова Таджеддина Мамед оглу 1958 г.р. были обнаружены и конфискованы 4 куста конопли общим весом 2 кг, которые также были выращены культивационным методом.

Тофиг Мамедов ранее отбывал судимость за выращивание наркотических растений.

Ведется расследование.

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