«Неурегулированный конфликт в Нагорном Карабахе остается препятствием к укреплению стабильности и благосостояния в регионе». Об этом говорится в справочном материале по отношениям ЕС-Армении, опубликованном на сайте Евросоюза.

Отмечается, что ЕС твердо убежден в том, что конфликт требует скорейшего политического урегулирования в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. «С 2003 года Специальный представитель ЕС работает над тем, чтобы содействовать диалогу между ЕС и странами региона, и способствовать разработке всесторонней политики ЕС в отношении государств региона. ЕС, в том числе через своего Специального представителя по Южному Кавказу и вопросам кризиса в Грузии, поддерживает и дополняет усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франция, Российская Федерация и Соединенные Штаты), направленные на разрешение конфликта. ЕС также содействует деятельности, направленной на укрепление мира по обе стороны конфликта».

Minval.az