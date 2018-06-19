Сегодня в штаб-квартире УЕФА прошли жеребьевки 1-го и 2-го квалификационных раундов Лиги чемпионов по футболу, в котором Азербайджан представляет агдамский «Карабах».

Как сообщает «Азериспорт», в преддверии жеребьевки 1-го раунда УЕФА распределил команды по группам. В качестве сеяной команды «Карабах», который начнет свой путь в 1-м раунде, попал в группу 1. По итогам жребия, соперником подопечных Гурбана Гурбанова стала «Олимпия» (Словения).

Среди потенциальных противников «Карабаха» были также: «Шкендия» (Македония), «Дюделанж» (Люксембург), «Судува» (Литва) и «Торпедо» (Кутаиси, Грузия).

Матчи первого квалификационного раунда пройдут 10/11 и 17/18 июля. Первая игра агдамцев состоится на выезде.

В случае выхода агдамского клуба во 2-й раунд он встретится с победителем другой пары 1-го раунда «Кукеси» (Албания) – «Валлетта» (Мальта). Матчи этого раунда пройдут 24 и 31 июля.

Отметим, что в 1-м раунде сыграют 32 клуба. У «Карабаха» среди них шестой показатель по рейтингу.

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