Большинство отравившихся на хлопковом поле в Имишли выписаны, в настоящее время в больнице 7 пациентов.
Как сообщает АПА, ни у кого из них осложнение не наблюдается.
Врачебная бригада Бакинского токсикологического центра отправлена в Имишли. По мнению токсикологов, никто из пациентов не нуждается в эвакуации: «Большинство обратившихся были в состоянии паники».
Находившихся сейчас в больнице выпишут в ближайшие часы или завтра.
Отметим, что у всех пациентов были взяты анализы и направлены в токсикологическую лабораторию.