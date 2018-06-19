Большинство отравившихся на хлопковом поле в Имишли выписаны, в настоящее время в больнице 7 пациентов.

Как сообщает АПА, ни у кого из них осложнение не наблюдается.

Врачебная бригада Бакинского токсикологического центра отправлена в Имишли. По мнению токсикологов, никто из пациентов не нуждается в эвакуации: «Большинство обратившихся были в состоянии паники».

Находившихся сейчас в больнице выпишут в ближайшие часы или завтра.

Отметим, что у всех пациентов были взяты анализы и направлены в токсикологическую лабораторию.

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