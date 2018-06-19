Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов 21-23 июня будет находиться с визитом в Вене по приглашению генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Как сообщает АПА, Парвиз Шахбазов примет участие в работе 7-го международного семинара ОПЕК на тему «Сотрудничество для будущей нефтяной стабильности». Кроме того, запланировано выступление П.Шахбазова на пятой сессии, посвященной теме «Будущее нефти для мировой экономики».

23 июня министр энергетики примет участие в министерской встрече в рамках 174 сессии ОПЕК и не-ОПЕК.

Напомним, страны ОПЕК в мае выполнили соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 158 после 174 процентов в апреле. По условиям сделки ОПЕК+ сокращение добычи странами организации составило 1,86 миллиона баррелей в сутки из обещанных 1,2 миллиона баррелей.

ОПЕК договорилась 30 ноября 2016 года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря 2016 года согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе Азербайджан — на 35 тысяч баррелей в сутки. Соглашение о сокращении нефтедобычи продлено до конца 2018 года.

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