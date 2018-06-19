Факт отравления на хлопковом поле в Имишлинском районе Азербайджана будет тщательно расследован.

Об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы министерства сельского хозяйства страны Анар Гусейнов.

По его словам, в настоящее время делегация министерства, во главе с министром Инамом Керимовым направились в Имишлинский район для того, чтобы на месте разобраться с происшествием.

«Более детальная информация будет предоставлена в ближайшие часы. Отмечу, что факт будет тщательно расследован, после чего мы сможем дать дополнительную информацию», — сказал Гусейнов.

Minval.az