Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью 19-21, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы 760 мм рт.ст. Относительная влажность днем составит 65-75%, ночью 40-50%.

В районах Азербайджана завтра в основном пройдет без осадков. Однако утром и днем на отдельных территориях Большого и Малого Кавказа возможны грозы и временами дожди. Скорость восточного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 9-13, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az