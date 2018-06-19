В связи с проведением военного парада 26 июня в честь Дня Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, движение автомобилей на некоторых улицах столицы будет ограничено.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с подготовкой к параду с 24 июня будет ограничено движение автотранспорта на проспекте Нефтяников в направлении площади Азадлыг. Вместо движения по улице У.Гаджибекова определен маршрут движения в направлении улицы Юсифа Сафарова, по мосту Джаваншира.

От пересечения проспекта Азадлыг с улицей Зарифы Алиевой движение будет только на правой стороне – в направлении улицы Рашида Бейбудова, от пересечения улиц Пушкина и У.Гаджибекова движение будет на правой стороне – в направлении проспекта Азадлыг, а также налево по проспекту Нефтяников и улице Рашида Бейбудова, то есть, в направлении улицы 28 Мая.

В.Асадов посоветовал как можно меньше пользоваться личным транспортом в указанных направлениях, и отдавать предпочтение общественному транспорту.

Minval.az