Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) внесла ясность в распространенную информацию о присвоении экс-заместителем председателя правления ОАО “Гюнай банк” Эмилем Зейналовым 100 тыс. манат и его выезде из страны.

Как сообщил Report пресс-секретарь организации Эльшан Аллахвердиев, данная информация безосновательна.

“В соответствии с графиком сотрудники Палаты более месяца проводят проверки в “Гюнай банке”, и фактов выноса из банка крупной суммы денег выявлено не было. Деятельность “Гюнай банк”а, его финансовые показатели соответствуют нормативам, пруденциальным нормам”, — отметил он.

Minval.az