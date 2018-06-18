«Бывший замминистра обороны, национальный герой Армении Манвел Григорян принимал участие в многочисленных военных преступлениях, таких как совершение Ходжалинского геноцида, разграбление имущества азербайджанских жителей во время оккупации Физулинского и Джабраильского районов Азербайджана, пытки и массовое убийство военнопленных, а также взятие в заложники гражданских лиц, их пытки и убийства».

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с арестом Манвела Григоряна.

«В интервью, которое он дал в 2014 году армянскому бюро Радио «Свобода», он открыто и «с гордостью» заявлял, что возвращался с карабахской войны с сотнями азербайджанских заложников и заставлял их работать в своем доме. Григорян, обвинявшийся в связи с этим в нарушении Женевских конвенций, презрительно заявлял, что не признает Женевские конвенции и гордится тем, что является армянином.

К сожалению, начатое в отношении Манвела Григоряна уголовное дело ограничивается лишь экономическими преступлениями, совершенными в Армении. Должны быть расследованы совершенные им в период войны военные преступления, в особенности действия в отношении сотен азербайджанцев, которых он, по его собственному признанию, брал в плен и заложники, их судеб», — сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства выразил надежду, что международные организации по защите прав человека, в том числе Совет Европы, продемонстрируют активность в данном вопросе.

Minval.az