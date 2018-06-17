Водитель такси, сбивший толпу пешеходов в центре Москвы в субботу, утверждает, что перепутал педали газа и тормоза, следует из видеозаписи его допроса, опубликованной на сайте ГУМВД России по Москве.

В субботу столичное ГУМВД сообщило, что на улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и сбил пешеходов. По уточненным данным, семь человек пострадали.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, среди пострадавших два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец. Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщил со ссылкой на ГИБДД, что водитель не был пьян. Также сообщалось, что он имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии в 2013 году.

На допросе мужчина рассказывает, что до момента ДТП был за рулем около 20 часов, а до этого спал порядка трех часов. Он утверждает, что сбил людей не специально.

«Газ нажал. Я думал, тормоз нажимаю… не знаю даже, что было», — сказал он.

По его словам, он не пьет с детства, в момент ДТП был трезв. Таксист также утверждает, что «никогда не нарушал» правил дорожного движения, а «документы всегда были в порядке».

Он рассказал, что убежал с места аварии, потому что испугался. По словам водителя, несмотря на то что права он получил пять лет назад, имеет водительский стаж около двух лет. Он пояснил, что водит такси в Москве около месяца.

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