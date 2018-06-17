Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 83 раза, сообщает министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, и на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Джевахирли, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Minval.az