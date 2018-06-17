Министерство иностранных дел Азербайджана оценивает визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана, в том числе на линию соприкосновения войск, в качестве призыва к войне.

Об этом сказал Trend в субботу глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя визит Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана.

«После визита президента Армении поездка Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана — это является провокацией, военной авантюрой и преднамеренным шагом к обострению ситуации. Они открыто показывают, что Армения не заинтересована в разрешении конфликта путем переговоров и, в конечном счете, в прекращении военной агрессии и оккупации, и выводе своих войск с оккупированных азербайджанских территорий»,- сказал Гаджиев.

По его словам, цель Армении — парализовать переговорный процесс с различными ухищрениями, усугубить ситуацию провокациями, в конечном итоге продолжить оккупацию азербайджанских территорий и сохранить статус-кво.

«Всем хорошо известно, что такое альтернатива переговорам, и поэтому ответственность полностью лежит на Армении»,- подчеркнул Гаджиев.

Он выразил уверенность в том, что новое руководство Армении, имеющее популистские и ультрашовинистские националистические взгляды, понимая свою неспособность в решении серьезных социально-экономических проблем, с которыми столкнулась страна, пытается манипулировать общественным сознанием темой войны и Карабахом. «Утопическая и неосуществимая программа, представленная новым правительством Армении, открыто демонстрирует ситуацию, в которой оказалась страна. Но военная авантюрная политика, проводимая новым руководством Армении, ставит регион лицом к лицу с новыми угрозами», — сказал Гаджиев.

Minval.az