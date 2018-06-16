16 июня в столице Саудовской Аравии состоялось открытие прямого авиарейса Эр-Рияд — Баку.

Полеты осуществляются по субботам самолетом «Airbus A320» авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары». По данным авиаперевозчика, в первом пассажирском самолете, отправленном из Эр-Рияда в Баку, места, можно сказать, были заполнены.

Отметим, что с 15 июня AZAL начал выполнять рейсы и в город Даммам Саудовской Аравии.

Открытие новых авиарейсов будет способствовать дополнительному притоку туристов из Ближнего Востока, создаст большие удобства для желающих посетить святые места. Это также придаст импульс дальнейшему расширению отношений между двумя странами в области туризма, бизнеса и пр.

Minval.az