Завершился проходящий в Баку забег «Мубаризлер».

Как сообщает АПА, после окончания забега на церемонии награждения были объявлены победители.

Согласно результатам, в мужской индивидуальной гонке первое место занял Сергей Силин, второе место — Иван Дегтярев, а третье место занял сотрудник МЧС Челал Сулейманов.

Первое место среди женщин заняла Анна Иванова. Второе и третье места заняли Анастасия Михина и Наталья Молодцова.

Первое место в командном зачете заняла команда «TT Fayt», второе – команда «Qartal» Службы государственной безопасности, а третье место заняла команда «Tağım 4».

Победители получили шанс участвовать в Суперфинале, который будет проходить в сентябре этого года.

Победители были награждены дипломами и денежными призами.

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