16-го июня в Министерстве Обороны под руководством генерал-полковника Закира Гасанова и с участием членов коллегии проведено расширенное заседание, посвященное итогам зимнего учебного периода 2018-го года.

Как сообщает сайт МО АР, в заседании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, служб и отделов, командиры объединений, соединений, руководители специальных военно-учебных заведений и другие должностные лица.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и героических сынов, погибших за территориальную целостность страны.

На заседании коллегии был заслушан доклад за отчетный период о работах, проделанных в сфере армейского строительства и задачах, выполненных по основным направлениям деятельности, а также обсуждены реформы, проводимые в последнее время, состояние боевой подготовки войск, служебные и другие вопросы.

Министр обороны выступил с докладом об итогах подготовки Азербайджанской Армии и задачах, предстоящих выполнить в летнем учебном периоде.

Министр обороны, особо отметив оценку, внимание и заботу, оказанные Президентом Азербайджанской Республики, господином Ильхамом Алиевым Азербайджанской Армии, рассказал об успехах, достигнутых под руководством Верховного главнокомандующего за последние годы.

Генерал-полковник З.Гасанов, проанализировав проделанные в текущем году работы, довел до внимания участников заседания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава, всестороннего обеспечения системы обороны, а также основные задачи, предстоящие выполнить в летнем учебном периоде 2018-го года с целью пресечения любых провокаций противника и нанесения противнику достойных ударов.

Министр обороны дал соответствующие указания должностным лицам в связи с подготовкой к мероприятиям, которые будут проведены по случаю 100-летия Вооруженных Сил.

В завершение был обсужден и принят проект решения заседания коллегии.

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