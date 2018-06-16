Союз казаков Азербайджана и Общественное объединение «Татарстан» провели в Баку торжественное мероприятие по случаю Дня национального спасения.

Торжество началось с исполнения национального гимна Азербайджана.

С приветственным словом к гостям обратился атаман Союза казаков Азербайджана генерал-лейтенант Сергей Самуйлов. Он рассказал о ситуации в стране в начале 1990-х и о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в стабилизации общественно-политической обстановки в Азербайджане.

«Азербайджан принял верный курс на развитие. Благодаря продолжению внешней и внутренней политики Гейдара Алиевa Азербайджан под мудрым руководством главы государства Ильхама Алиева уверенно идет вперед», — сказал атаман С. Самуйлов, слова которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Председатель совета старейшин Союза казаков Азербайджана генерал-майор Владимир Капировский поздравил присутствующих с Днем национального спасения, подчеркнув, что в период становления страны было много противоречий, и это сказывалось на обществе, но благодаря мудрой политике общенационального лидера Гейдара Алиева было определено новое направление развития республики.

Заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов поприветствовал гостей мероприятия и поздравил со священным праздником Рамазан.

Он отметил, что в ту пору именно благодаря своей решимости общенациональному лидеру Гейдару Алиеву удалось изменить ситуацию в республике, и сейчасАзербайджан занял достойное место на мировой арене, проводя такие международные мероприятия, как песенный конкурс «Евровидение», первые Европейские игры, Исламские игры солидарности, Формула-1 и др.

На мероприятии также выступили начальник штаба полковник-лейтенант Владимир Стаценко, руководитель творческого сектора Общественного объединения «Татарстан» Исмаил Сафин. Среди почетных гостей были председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев и члены Ассоциации «Матрёшка», а также представители СМИ, творческой и научной интеллигенции.

Затем были продемонстрированы фильмы, посвященные Дню национального спасения и 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Завершился вечер вручением наград и дружеским чаепитием.

Minval.az