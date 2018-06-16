Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет переменная облачность.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22°, днем 27-32°, будет дуть северо-западный ветер.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 50-60%, днем 70-80%.

В Нахчыванской АР осадков в основном не ожидается. Однако вечером и ночью в некоторых местах возможны грозы и дожди. В горах возможен град. Будет дуть западный ветер, который временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 12-17°, днем 28-33°.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском днем в некоторых местах пройдут грозы, временами возможны дожди. В некоторых местах возможен ливень и град. Температура воздуха составит ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

В Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джабраиле осадков не ожидается, днем в некоторых местах возможны грозы и дождь. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 15-20°, днем 25-30°.

17 июня в Лянкяран-Астаринском регионе возможны грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 17-20° тепла, днем 25-30°, в горах ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе, Гусаре – возможны грозы, в некоторых местах дожди. В отдельных местах может быть ливень и град. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 12-17°, днем 23-28°.

В низменных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит 25-30°.

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