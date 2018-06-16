Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев побывал в центре профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья №1 Государственного фонда соцзащиты при министерстве, говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

Бабаев отметил, что центр профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья, созданные здесь современные условия еще один показатель особой заботы главы государства о социальной реабилитации и интеграции в общество молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

По его словам, будут проведены соответствующие работы для самозанятости этой молодежи в различных видах экономической деятельности.

Представители молодежи выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за проведение активной государственной политики по усилению их социального обеспечения, расширению возможностей медико-социальной реабилитации и интеграции в общество, в том числе поддержке занятости.

Бабаев ознакомился с созданными в центре условиями по профподготовке, классами и мастерскими, ручными работами молодежи. Министр добавил, что, наряду с демонстрацией на различных выставках ручных работ молодежи, будут рассмотрены и возможности организации их продажи.

Участники мероприятия посмотрели соревнования молодежи с ограниченными возможностями здоровья по бочча.

Вместе с молодежью министр принял участие в соревновании по бочча.

Minval.az