С целью проведения первоначальных деловых переговоров по созданию Консультативного совета при Государственной миграционной службе, в административном здании службы состоялась встреча с представителями крупных компаний, работодателями, ассоциативными объединениями работодателей и др.

Как сообщили Report в пресс-службе ГМС, начальник службы Вусал Гусейнов поблагодарил участников встречи за поддержку инициативы.

Было отмечено, что при выдаче разрешения на работу иностранцам, считающимся субъектами трудовых отношений или отказе, контроль в формате Консультативного совета станет эффективным механизмом для сохранения объективности. Он сказал, что разрешение на работу планируется полностью электронизировать, создать условия для наблюдения на всех этапах за обращениями в ГМС наемных иностранных рабочих и лиц без гражданства.

В.Гусейнов отметил важность работы секретариата Консультативного совета и возможностей обсуждения в групповом формате с работодателями.

На совещании, прошедшем в условиях обмена мнениями, было решено подготовить регламент совета.

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