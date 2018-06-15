Украина и Азербайджан в рамках заседания двухсторонней рабочей группы по вопросах энергетики 14 июня в Баку обсудили поставку нефти из Азербайджана на украинские и европейские НПЗ, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«Стороны обсудили состояние реализации проекта по поставке разных сортов нефти на украинские НПЗ и в страны центральной и восточной Европы», — говорится в сообщении министерства.

Помимо этого в ходе заседания обсуждался вопрос привлечения Украины к реализации проекта «Южного газового коридора».

По данным Государственной фискальной службы Украины, в январе-мае 2018 года импорт нефти в Украину составил 205,489 миллиона долларов (рост за год на 66,8 процента). Из Азербайджана, в частности, поступило сырье на 194,853 миллиона долларов.

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