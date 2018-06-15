В Азербайджане в 2 раза уменьшается объем спиртных напитков и в 3 раза сигарет, которые можно ввозить в страну без выплаты акцизного налога.

Как сообщает Report, об этом говорится в изменениях, предложенных в Налоговый кодекс.

Согласно информации, внесены изменения в статью 188.1 Налогового кодекса.

Таким образом, физические лица при ввозе в страну для личного пользования 1.5 литров алкогольных напитков и 200 штук сигарет, не будут платить госпошлину.

До этого в страну можно было ввести без уплаты акцизного налога 3 литра спиртных напитков и 600 штук сигарет.

Помимо этого, за выдачу акцизных марок на алкогольные напитки установлена госпошлина в размере 0.08 манатов за марку, акцизных марок на сигареты – 0.05 манатов за марку.

Minval.az