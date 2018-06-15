Азербайджанские пограничники на высоком уровне отмечают 15 июня — 25-ю годовщину Дня национального спасения.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы (ГПС), распространенном в пятницу.

Военнослужащие ГПС приняли участие в потрясающем шествии с флагом «К победе», отдав тем самым дань памяти великого лидера Гейдара Алиева, и продемонстрировав чувство гордости служить под командованием Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна в воинской части Госпогранслужбы, расположенной в Евлахском районе, затем глава ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с 25-летней годовщиной Дня национального спасения азербайджанского народа.

Эльчин Гулиев подчеркнул, что благодаря непоколебимой воле, решительности великого лидера, вернувшегося к власти по настоянию народа, за короткое время была восстановлена стабильность, сохранена государственность, обеспечена вечность и необратимость независимости Азербайджана.

После торжественного строя двухкилометровый государственный флаг Азербайджана был вынесен из воинской части на плечах более двух тысяч человек во главе с руководящим составом, генералами и офицерами Службы, и под звуки патриотичных песен и горячие овации местных жителей было организовано победное шествие.

Государственный флаг, который с большой гордостью перед участниками шествия несли пограничники-кавалеристы, и который развевался на привлеченной к мероприятию бронетехнике, а также групповые полеты восьми вертолетов, олицетворяющих восьмиконечную звезду на азербайджанском флаге, сделали шествие еще более парадным и торжественным.

Участники шествия продемонстрировали готовность пограничников к борьбе за восстановление территориальной целостности страны и защиту государственной границы родины под сенью государственного флага.

Minval.az