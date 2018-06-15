В следующем учебном году в Азербайджане 75 процентов детей в возрасте пяти лет будут привлекаться в дошкольные подготовительные группы, действующие за счет государства.

Как передает Тренд, об этом говорится в отчете Управления образования города Баку в связи по 2017-2018 учебному году.

Общее число детей, принятых в дошкольные группы в 2017-2018 учебном году, было доведено до 65 процентов детей в возрасте пяти лет.

Отметим, что, если дошкольная подготовительная программа в 2015 году охватывала 24 процента всех пятилетних детей, то в 2016 году этот показатель составил 55 процентов.

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