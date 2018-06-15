Установлены личности погибших и пострадавших при тяжелом ДТП в Исмаиллы.

Как сообщает АПА, 14 июня около 23 часов на 177-м километре трассы, у села Герайбейли Исмаиллинского района. Автомобиль марки Mercedes, управляемый таксистом Чингизом Эминовым 1970 г.р., врезался во внезапно выбежавших на дорогу 2 коров, после чего перевернулся.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и пока неустановленная пассажирка лет 18-ти, еще 4 пассажира, включая ребенка, были извлечены из деформированного автомобиля и доставлены в Ахсуинскую райбольницу.

Как сообщили в больнице, пострадавшие – жители Гёйчая Ветенхан Гюльчохра Ильхам гызы 1992 г.р., ее сын Ветенхан Камал Неждат оглу 2013 г.р., Абышова Нармин Агиль гызы 1993 г.р. и ее сестра Абышова Бейим Агиль гызы 1992 г.р. помещены в реанимацию и хирургическое отделение.

Несмотря на усилия врачей, Бейим Абышову спасти не удалось. Состояние других пострадавших сохраняется тяжелым.

По факту ведется расследование.

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