Российский лидер Владимир Путин после первого матча чемпионата мира по футболу познакомил нового премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом, как сообщает Minval.az, сам Пашинян сообщил в своём «Фейсбуке».

— После футбола президент России организовал маленький приём в формате глав стран СНГ. Там был и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент России нас познакомил и состоялась такое знакомство, — рассказал премьер Армении.

По его словам, «содержательного разговора не было».

Minval.az