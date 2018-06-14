В Украине азербайджанец назначен советником министра энергетики и угольной промышленности.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подписал распоряжение о назначении Дадашева Ильхама Дадаш оглу советником министра, сообщает АПА.

И.Дадашев родился в 1961 году в Саатлинском районе. Живет в Украине с 1987 года. Работал в различных государственных учреждениях в сфере энергетики. Дадашев также занимался предпринимательской деятельностью, принимал участие в реализации ряда нефтегазовых договоров. Женат, имеет 4 детей.

Minval.az