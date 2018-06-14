Министр образования Джейхун Байрамов прокомментировал вопрос завершения учебной программы в общеобразовательных учебных заведениях до окончания учебного года.

По его словам, три года назад продолжительность учебного года на территории страны продлили на две недели.

По словам министра, в связи с этим все составленные для указанного периода учебники и методические пособия для педагогов рассчитаны на 34 недели.

«В связи с учебниками, подготовленными до продления учебного года, действующий при минобразования Институт образования подготовил специальные рекомендации и разослал во все районные отделы образования. Кроме того, всем школам была предоставлена обширная информация о предоставлении учащимся в течение 34 недель материала на основе этих рекомендаций», — отметил он (цитата по Репорт.аз).

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