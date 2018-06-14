В поселке Бинагади 12 июня произошло ДТП со смертельным исходом. Виновник ДТП задержан.

Как сообщает АПА, 12 июня на территории поселка Бинагади произошло ДТП с участием автомобилей марок «Range Rover» и «Ford». За рулем автомобиля «Ford» находился Рахиб Алиев, кто находился за рулем «Range Rover» первоначально установить не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля «Ford» и его пассажир погибли на месте.

Свидетели отметили, что водитель автомобиля «Rang Rover» открутил со своего автомобиля государственные регистрационные знаки и скрылся с места ДТП.

Глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов сказал, что личность водителя уже установлена и он арестован: «К сожалению, в результате ДТП погибли 2 гражданина. Водитель автомобиля марки «Range Rover» покинул место происшествия до прибытия операционно-следственной группы полиции. Несмотря на все это, оперативно-розыскные и следственные мероприятия были проведены успешно. Стало известно, что за рулем «Range Rover» был сотрудник Абшеронского РУП, сержант полиции Хаял Мамедов. Он был задержан, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Возбужденное по факту в Бинагадинском РУП уголовное дело передано в районную прокуратуру».

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