Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил выпускников средних школ страны.

В поздравлении говорится:

«Дорогие выпускники! В этот незабываемый день от имени всего педагогического состава нашей страны и от себя лично поздравляю вас, учителей и родителей, выражаю свои наилучшие пожелания!

С этого момента вы вступаете в совершенно новый этап своей жизни. Вы находитесь в преддверии принятия серьезных решений, выбора профессии. Путь, который вы выберете, определит большую часть вашей жизни. Знания и навыки, которые вы получили в школе, активная гражданская позиция и ценности окажут вам необходимую поддержку. Уверен, что вы с верой в себя построите будущее, о котором мечтаете, станете достойными гражданами и специалистами нашей страны.

Дорогие выпускники!

Как отметил Президент Азербайджана, время подарило нам счастье жить в самом сильном в истории Азербайджане.

Сильное Азербайджанское государство идет по пути прогресса благодаря своему трудолюбивому народу , его современному мышлению и патриотизму.

Молодежь Азербайджана, любознательная, тянущаяся к знаниям, коммуникабельная и беззаветно преданная Родине — это наше самое ценное богатство.

Каждый из вас ценен и незаменим для Азербайджана. Желаю вам успеха на новом этапе вашей жизни!».

Minval.az