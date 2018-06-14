Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов вновь заявил об отсутствии фундаментальных причин для девальвации национальной валюты, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Для девальвации нет никаких фундаментальных причин. В текущем году цены на нефть на 30% выше, чем в прошлом году. Сегодняшние средние цены на нефть на уровне $70 за баррель также способствуют росту валютных резервов Азербайджана», — сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, на внутреннем валютном рынке с начала 2018 года наблюдается некоторый рост спрос, но предложение все равно выше спроса.

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