В Министерстве сельского хозяйства Азербайджана произведено новое назначение.

Министр Инам Керимов назначил голландского специалиста Мартиса Ван Сплантера своим советником по пилотным проектам.

Мартис Ван Сплантер родился в 1964 году в Нидерландах. В 1984-1988 годы он получил степень бакалавра, а затем магистра по специальности «Сельское хозяйство и агробизнес». Мартис Ван Сплантер специализируется на планировании аграрной политики, земледелии, животноводстве, производстве овощей в тепличных условиях и др.

Minval.az