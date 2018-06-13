Визит президента Армении Армена Саркисяна на оккупированные территории Азербайджана, в том числе в Кельбаджарский район, является провокацией и служит обострению ситуации.

Об этом в среду сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, это еще раз доказывает, что разговоры руководства Армении о мире или сотрудничестве не что иное, как лицемерие и попытка обмануть международную общественность.

«Руководство Армении в день визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ своими провокационными и деструктивными шагами, в том числе необоснованными претензиями на участие сепаратистского режима в переговорах, открыто демонстрирует, что Армения совсем не заинтересована в решении конфликта путем переговоров, демонстрирует, что проводит политику аннексии азербайджанских территорий путем сохранения статус-кво и военной агрессии. Эта политика, которую продолжает проводить руководство Армении, серьезно угрожает региональному миру и безопасности. Еще раз заявляем, что Армения в полной мере несет ответственность за существующее положение», — сказал Гаджиев.

Minval.az