Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всех наших земляков, проживающих в различных уголках мира, со священным праздником Рамазан, передаю вам самые сердечные пожелания.

Коран, являющийся сокровищницей божественной мудрости, был ниспослан в благословенный месяц Рамазан, считающийся султаном одиннадцати месяцев. В этом месяце мусульмане получают возможность выполнить долг совести перед Творцом, переживают радость победы духовно-нравственного совершенства перед соблазном.

Ежегодно церемонии поста превращаются в нашем обществе в торжество гуманизма, единства и равенства. Выражаю солидарность со всеми молитвами и пожеланиями в этом священном месяце во имя благополучия и прогресса нашего народа и государства, с благодарностью чту память отважных сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Знаменательно, что в этом году дни Рамазана совпали с юбилейными торжествами по случаю 100-летия образования первого на мусульманском Востоке светского демократического государства – Азербайджанской Демократической Республики. Утверждение в стране прогрессивных исламских ценностей после восстановления нашей независимой государственности придало импульс духовно-нравственному возвышению общества, еще более укрепило целостность, единство и солидарность нашего народа, всегда преданного своим национальным корням. Сегодня непоколебимый боевой дух сынов и дочерей Азербайджана во имя укрепления нашей государственной независимости, их высокий патриотизм служат наглядным примером привязанности к историческим традициям и национально-духовным ценностям.

Дорогие братья и сестры!

Месяц Рамазан, который мы провожаем с радостью на душе, завершается. Еще раз хочу, чтобы Всевышний принял ваши молитвы и пожелания в эти светлые праздничные дни, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам – изобилия.

С праздником Рамазан!»

Minval.az