Представитель Азербайджанского комитета против пыток встретился с воспитательницей, задержанной за применение насилия в отношении детей.

Как сообщил АПА председатель комитета Турал Гусейнов, сегодня заместитель председателя комитета Эльчин Ширинов и эксперт Гартал Гусейнов провели мониторинг в СИЗО УП Ясамалского района.

Правозащитники встретились с Фирузой Тагиевой: «Ф.Тагиева не жаловалась на задержание и отношение к ней. Однако явно чувствовалось, что она переживает стресс».

Т.Гусейнов также отметил, что Ф.Тагиева жалеет о содеянном: «Фируза Тагиева сказала, что не била ребенка, просто поругала его. Она жалеет даже об этом. Ф.Тагиева отметила, что она тоже мать двух маленьких детей и ранее никогда не применяла насилие в отношении детей».

Отметим, Ф.Тагиева обвиняется в грубом обращении с детьми в детском центре «Kids Studio». По факту в следственном отделе Ясамалского РУП возбуждено уголовное дело по статье 133 (истязание) УК, воспитательница детского сада Фируза Тагиева задержана в качестве подозреваемого.

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