Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент.

От имени американского народа Мелания и я передаем Вам и азербайджанскому народу поздравления по случаю праздника Рамазан.

Отмечая завершение месяца Рамазан, мы вспоминаем священную традицию помогать соседям и делить хлеб-соль с людьми, принадлежащими ко всем слоям общества, которая проистекает из приверженности к таким присущим исламской религии чувствам, как справедливость и милосердие. Этот праздник напоминает об ответственности поддерживать друг друга в дружбе и строить общество, где каждый может реализовать свой потенциал.

Соединенные Штаты – родина представителей различных вероисповеданий, включая американских мусульман, внесших важный вклад в нашу страну и достойно служащих в наших вооруженных силах.

По случаю этого знаменательного праздника желаю всем мусульманам здоровья и благополучия в предстоящем году.

С праздником Рамазан!»