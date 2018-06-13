Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В поздравительном письме говорится:
«Уважаемый господин президент.
От имени американского народа Мелания и я передаем Вам и азербайджанскому народу поздравления по случаю праздника Рамазан.
Отмечая завершение месяца Рамазан, мы вспоминаем священную традицию помогать соседям и делить хлеб-соль с людьми, принадлежащими ко всем слоям общества, которая проистекает из приверженности к таким присущим исламской религии чувствам, как справедливость и милосердие. Этот праздник напоминает об ответственности поддерживать друг друга в дружбе и строить общество, где каждый может реализовать свой потенциал.
Соединенные Штаты – родина представителей различных вероисповеданий, включая американских мусульман, внесших важный вклад в нашу страну и достойно служащих в наших вооруженных силах.
По случаю этого знаменательного праздника желаю всем мусульманам здоровья и благополучия в предстоящем году.
С праздником Рамазан!»