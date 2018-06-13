Не так давно в социальные сети была запущена звонкая реклама строительной фирмы «Qızıl açar», которая никак не соответствовала суровой азербайджанской действительности. Радужные кадры повествовали не только о честности и порядочности стройкомпании, но еще и об альтруисте-руководителе фирмы «Qızıl açar», который (согласно сюжету ролика) дарит главному герою, снявшемуся в рекламной лабуде, трехкомнатную квартиру.

Конечно же, как правило, реклама не отражает и половины действительности, это известно всем нам. Но, как оказалось, есть еще в нашей стране люди, «заглатывающие» крючок подобных радужных посулов, и реально верящие в происходящее.

Жертвой такой вот веры в справедливость и доброту стала жительница Баку Саида Гахраманова, почему-то решившая, что фирма «Qızıl açar» раздает квартиры бездомным. Но когда женщина обратилась в «Qızıl açar», ей объяснили, что увиденное ею на экране – не более, чем рекламный трюк, в принципе, что и требовалось доказать.

Огорченная, Саида ханум обратилась в Baku TV, и в интервью женщина рассказала, как обратилась в фирму по поводу квартиры, а также о том, что испытала сильнейшее разочарование.

Понятно, что попасться на посулы можно. Но вся печаль ситуации состоит в том, что клюнула не просто какая-то среднестатистическая гражданка, которой захотелось переехать в новое жилье, а супруга ветерана- инвалида Карабахской войны, многодетная мать (в семье 4-ро детей), супруг которой зарабатывает на прокорм и содержание своей многочисленной семьи, работая таксистом. Семья нуждается, потому что, крутя баранку сегодня много не заработаешь, семья постоянно нуждается в деньгах, особенно с учетом того, что живут эти люди в съемной квартире, за аренду которой платят ежемесячно 170 манатов. К тому же, пенсию инвалида получает не семья, а банк…

Почему же Саида ханум так понадеялась на этот рекламный ролик, запущенный в соцсетях? По ее словам, реклама вселила надежду в сердце, ведь в этом случае дети будут жить в своем собственном жилье.

«Мой муж — инвалид Карабахской войны. Я увидела на сайте, что кто-то дарит квартиры. Подумала, что, быть может, богатые люди выделят нам одну квартиру, хотя бы ради наших детей», — говорит в интервью Саида ханым, даже не пытаясь скрыть своих горьких слез.

Руководитель фирмы Захир Нуралиев пообещал ознакомиться с проблемами семьи и оказать помощь. На вопрос, почему в его рекламном ролике был применен, по сути, запретный трюк, ведь согласно закону о рекламе, рекламный ролик, в котором показано несоответствие рекламируемым в ролике товарам и услугам, считается грубейшим нарушением прав потребителя, З. Нуралиев добавил, что он, конечно же, осознает в полной мере ответственность за снятую рекламу. Но цель его была, оказывается, совсем иной. Согласно словам З. Гуралиева, он хочет донести до людей, что все материальные блага принадлежат… Аллаху. Да, вот так, а никак не иначе.

Вот уж на самом деле парадокс из серии «нарочно не придумаешь». Учитывая последнюю фразу З. Нуралиева, очень хочется спросить его: если все материальные блага принадлежат Всевышнему, то почему же вы дерете такие деньги за квадратные метры жилья, построенного фирмой «Qızıl açar»? Почему же в таком случае, вы не подарите жилплощадь многодетной матери, супруге инвалида Карабахской войны, если эти материальные блага принадлежат даже не вам, а Аллаху – согласно вашему собственному уверению и уверованию? Мы просто уверены, что Всевышний оценил бы столь благородный поступок. Но нет, ничуть не бывало. Скорее всего, и ответ руководителя фирмы журналистам был всего лишь рекламой, и не более…

Напоследок хочется отметить, что именно ветеранам и инвалидам Карабаха должны выдаваться квартиры – не в ипотечный кредит, а БЕЗВОЗМЕЗДНО, потому что эти люди в боях за территориальную целостность страны потеряли здоровье, многие – рассудок, у большинства надежды на лучшую жизнь в стране, за которую они воевали, просто не осталось.

А на самом деле, мысль Саиды ханум (о том, что богатые могут просто подарить квартиру семье инвалида-воина) была до чудовищного проста, и, кстати, исполнима, если бы правительство страны проявило бы определенный интерес. Действительно, а почему бы всем этим стройкомпаниям – частным ли, государственным ли – неважно, не выделять в новопостроенных домах БЕЗВОЗМЕЗДНО хотя бы по одной квартире ветеранам и инвалидам Карабахской войны. Ежегодно в Баку строятся сотни новых домов, многие из них стоят пустые – и не только из-за того, что владельцы в них не живут, а потому, что цена на эти квадратные метры настолько высока, что далеко не у каждого хватит средств для ее приобретения. Именно поэтому большинство новостроек заселены всего лишь на 50-60%. Так за чем же дело стало? Мы понимаем, что у нас не коммунизм, а нечто среднее между капитализмом и «черт-еще-знает-чем», но тем не менее!

Возможно, наши мысли будут услышаны (во всяком случае, мы очень на это надеемся). И если вдруг действительно у кого-то из олигархов и бизнесменов заговорит совесть, и они захотят помочь хотя бы одному из инвалидов Карабахской войны, то дай Бог, чтобы это желание не оказалось очередным рекламным трюком.

Яна Мадатова

Minval.az