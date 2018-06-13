В Баку задержан применивший насилие в отношении детей в одном из детских центров воспитатель.

Как сообщил АПА заместитель главы пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде, по факту в следственном отделе Ясамалского РУП возбуждено уголовное дело по статье 133 (истязание) УК, воспитатель центра Фируза Тагиева задержана в качестве подозреваемого.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Несколько дней назад социальные сети ужаснули видеокадры жестокого обращения с детьми в детском саду Kids Studio.

Minval.az