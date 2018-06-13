В прямом эфире на турецком телеканале DimTV министр иностранных дел Мевлуд Чавушоглу ответил на вопросы азербайджанских журналистов.

Чавушоглу отметил, что Азербайджан и Турция – братские страны:

«Стабильность и благополучие одной из наших стран – это стабильность и благополучие и второй страны. Карабахский вопрос – это не только вопрос Азербайджана. Оккупированные земли Азербайджана – это и наше дело. Предвыборные кампании нашей партии проходят хорошо. Иншаллах, президентом снова станет Реджеп Тайип Эрдоган. Мы всегда интересуемся вопросами Азербайджана. Я в тоже время работаю и в качестве министра иностранных дел Азербайджана. Об этом знает и мой брат Эльмар Мамедъяров. Иногда я подшучиваю над ним, говорю, ты можешь отправиться в отпуск, я все равно работаю. Между братьями так и должно быть».

Minval.az