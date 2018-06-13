Увеличивается объем средств, выделенных на оборонные расходы в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год.

Как передает Тренд, средства на оборонные расходы увеличены с 2, 739 миллиарда манатов до 2,905 миллиарда манатов.

Из этой суммы средства, предусмотренные для сил обороны, увеличены с 1,366 миллиарда манатов до 1,384 миллиарда манатов, на национальную безопасность — с 111, 658 миллиона манатов до 130, 358 миллиона манатов.

Объем средств для исследований в сфере обороны и безопасности остался неизменным — в размере 2,663 миллиона манатов, средства, которые будут затрачены на расходы, не относящиеся к другим категориям, увеличены с 1, 258 миллиарда манатов до 1, 388 миллиарда манатов.

Изменения в закон «О государственном бюджете на 2018 год» будут рассмотрены на двух внеочередных заседаниях Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, запланированных на 28 и 29 июня.

Minval.az