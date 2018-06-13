Согласно поступившей в Центр управление в кризисных ситуациях МЧС первичной информации, 11 июня 2018 года в результате сели в реке Бум, протекающей через территории сел Тиканлы и Бум Габалинского района, мост, соединяющий село Тиканлы с районным центром, пришел в негодное состояние.

Как сообщается на сайте МЧС, в результате произошедшего связь сельчан с районным центром оборвалась. На место привлечен личный состав Войск гражданской обороны, 77 гражданам оказана необходимая помощь. Операция завершена.

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