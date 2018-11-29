Ученые из Калифорнийского технологического института (США) выяснили, что социальная изоляция отражается на нейрохимии мозга, в частности повышает уровень нейрокинина B — пептида, который, помимо прочего, отвечает за агрессивную реакцию на стресс. Исследование проводилось на лабораторных мышах, но, по словам специалистов, похожие вещества есть и в человеческом мозге, так что результаты помогут многое понять о расстройствах человеческой психики.

Ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах. После длительного пребывания в одиночестве животные проявляли агрессивность по отношению к незнакомым мышам, испытывали страх и становились крайне чувствительными к угрозам. Издание «Вокруг света» отмечает, что эффект наблюдался только у мышей, которые провели в одиночестве две недели. Грызуны, проводившие без «компании» одни сутки, вели себя нормально.

Исследователи искусственно заблокировали активность нейрокинина B, который отвечает за тревожные состояния, в мозге подопытных. С заблокированным нейрокинином B мыши вели себя нормально даже после долгого одиночества. Мыши, в мозге которых, напротив, искусственно увеличили уровень нейрокинина B, демонстрировали агрессию и страх.

По мнению ученых, в человеческом мозге также есть подобные вещества, и если блокировка какого-то из них окажет схожий эффект, то методику можно будет использовать в терапии тревожных расстройств и депрессии у людей.

Minval.az