Исполняется 101 год со дня геноцида азербайджанцев, учиненного армянскими дашнаками совместно с большевиками.

Ночью 30 марта 1918 года в результате учиненного армянами геноцида в Баку были зверски убиты около 20 тысяч мирных азербайджанцев, в том числе женщин, детей и стариков.

С 30 марта по 2 апреля отряды большевиков и армян, возглавляемые Степаном Шаумяном, убили в Баку тысячи людей, сожгли многие места поклонения, конфисковали имущество населения Баку на сумму 400 млн. манатов. Армяне подвергли артиллерийскому обстрелу самую большую в Баку мечеть «Тезепир», сожгли здание «Исмаилийе», которое считалось одной из сокровищниц мировой архитектуры.

Геноцид в отношении азербайджанцев армяне учинили не только в Баку. 31 марта в 53 селах Шамахинского уезда армянские дашнаки убили 8027 азербайджанцев, в том числе, 2560 женщин и 1277 детей. В 162 селах Губы были убиты более 16 тыс. невинных азербайджанцев. Армянские дашнаки сожгли тысячи сел в Лянкяране, Мугане и Нагорном Карабахе, зверски убили десятки тысяч людей. Чрезвычайная следственная комиссия, созданная Азербайджанской Демократической Республикой 15 июля 1918 года, собрала в связи с массовыми убийствами множество документов и представила их правительству. В 1919 году парламент Азербайджана принял решение отмечать 31 Марта как день Геноцида азербайджанцев. Хоть в советское время и была проведена попытка стереть из памяти народа эти события, но после обретения Азербайджаном независимости на основе исторических документов были проведены многочисленные исследования и изданы книги о трагических событиях 31 марта 1918 года.

26 марта 1998 года президент Гейдар Алиев подписал указ «О геноциде азербайджанцев».

Minval.az