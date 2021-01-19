Учитывая поступающие в последнее время многочисленные обращения от граждан, а также тот факт, что большинство людей становится жертвами кибермошенников по причине неинформированности, Служба электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана вновь предупреждает население о фальшивых сайтах, открытых на имя ООО «Азерпочт».

Как сообщили в Министерстве, в целях незаконного получения материальных средств группа кибермошенников создает поддельные сайты, аналогичные официальному сайту ООО «Азерпочт». Они нацелены на людей, которые продают различные товары на страницах интернет-магазинов. Кибермошенники пишут этим гражданам с фальшивых номеров WhatsApp в качестве покупателей, а для совершения платежа просят продавца ввести данные банковской карты, зайдя на поддельный сайт, открытый на имя ООО «Азерпочт». Когда человек входит в систему и предоставляет информацию о банковской карте, кибермошенники получают возможность распоряжаться средствами на балансе.

Служба электронной безопасности советует гражданам быть предельно осторожными, чтобы не стать жертвами подобных кибермошенников. Служба призывает не использовать ссылки, указанные в сообщениях от незнакомцев, и выполнять какие-либо операции только после ручного ввода веб-адреса официального сайта организации в новой вкладке браузера.

«Обратите внимание, что реальный покупатель ни в коем случае не направляет продавца на какой-либо сайт для совершения платежа, не требует такой информации, как CVV / CVC (трехзначный код на обратной стороне карты) и срок действия карты. Все, что нужно знать покупателю для оплаты — это номер карточки или текущего счета продавца.

Поверив таким уведомлениям, граждане, предоставляющие банковскую информацию, должны немедленно сообщить об этом банку, клиентом которого они являются, и ограничить снятие средств со своих счетов.

Столкнувшихся с такими случаями граждан просим сообщить об этом в Службу электронной безопасности посредством сайта www.cert.az или электронную почту [email protected]», — сказали в Службе.

Minval.az