20 января на некоторых улицах и проспектах столицы будет ограничено движение транспорта.

Согласно сообщению начальника отдела по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагифа Асадова, 20 января с утра до окончания церемонии движение автомобилей на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента, будет полностью ограничено.

Ограничение движения осуществляется для обеспечения удобного, беспрерывного и безопасного движения граждан, которые придут почтить память жертв трагедии 20 Января: «В связи с этим будет ограничено движение всех транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушфига с проспектом Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушфига с проспектом Метбуат, на улице Мехти Гусейна, от здания Телетеатра, от пересечения улиц Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, то есть обратной стороны административного здания Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента – Аллеи Шехидов, от пересечения улицы Шовгияра Абдуллаева с проспектом Парламента».

Вагиф Асадов посоветовал водителям как можно меньше пользоваться личными автомобилями в этом направлении, отдавая предпочтение общественному транспорту: «Лица, которые посетят Аллею шехидов, будут двигаться по проспекту Парламента. Соблюдая социальную дистанцию, посетители будут допущены на проспект Парламента группами по 5 человек».

Minval.az