«За 4 года и 9 месяцев действия закона о полном страховании вкладов этот закон достиг своих целей», сказал в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он сказал, что, тем не менее, выход из этого механизма в любом случае важен: «В годы действия этого законопроекта было достигнуто оздоровление банков. В то же время 43 тысячам вкладчикам были возвращены вклады на сумму 1,3 млрд. манатов. Доверие к банкам выросло. После выхода из этого механизма будет установлен лимит в 100 тысяч манатов. В Азербайджане не так много вкладов, которые превышают 100 тыс. манатов. Следовательно, даже после выхода из этого механизма количество защищенных вкладов будет достаточным.

Minval.az