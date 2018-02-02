Азербайджан является одним из крупных покупателей оружия у Беларуси.

Об этом, как передает «Комсомольская правда Беларусь», заявил белорусский военный аналитик Александр Алесин.

«Один из крупных клиентов — Азербайджан, которому мы продаем системы ПВО, в частности, модернизированные зенитно-ракетные комплексы «Бук-МБ». В октябре там провели стрельбы, азербайджанцы остались довольны, есть перспектива расширения сотрудничества. Еще для них мы модернизируем истребители Су-27 и Су-25″, — заявил он.

«Мы хотели продавать «Полонезы» в Азербайджан. Но против этого была Армения — наш партнер по ОДКБ. Сделка не состоялась», — заявил Алесин.

Кроме того военный аналитик отметил, что, вероятно, скоро Беларусь начнет продавать нелетальное оружие в Армению.